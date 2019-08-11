2019/08/11 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت رعاية مكتب سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي بغداد المركزي اقيمَ المخيم الثقافي للقراءة في محافظة كركوك قضاء داقوق وذلك أحياءاً ليوم التوبة العالمي وهو يوم عرفة المبارك” وبين المشرف على المخيم الشيخ عماد الأزيرجاوي للحاضرين فضيلة هذا اليوم وأهم الأعمال فيه وضرورة الاستعداد له, وتحدث عن دعوة سماحة المرجع اليعقوبي بأن يكون يوم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المخيم الثقافي للقراءة في كركوك بمناسبة يوم التوبة العالمي ” يوم عرفة “ النعيم نيوز.

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