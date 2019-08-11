انقطاع الكهرباء في كركوك ونينوى وجزء من صلاح الدين

2019/08/11 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر في مديرية توزيع كهرباء كركوك عن انقطاع تام الكهرباء في ثلاث محافظات .وقال ان الشبكة الوطنية في كركوك شهدت اليوم انقطاعا شمل ايضا محافظة نينوى وجزءا من محافظة صلاح الدين في الساعةالثانية وخمس دقائق ظهرا نتيجة فصل خط كركوك – ديالى ٤٠٠ ك في ..موكدا انه سيتم اعادة الخط عند وصول الخطوط […]

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