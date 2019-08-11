رئيس الجمهورية برهم صالح يهنئ أبناء الشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الأضحى

2019/08/11 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح ابناء الشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال برهم صالح في تغريدة على حسابه في تويتر أتقدم إليكم بأسمى التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربا عن تطلعه بأن يكون الاعمار والقضاء على الفساد، وتوفير فرص العمل والخدمات، أعياد العراقيين المقبلة، من خلال حماية النصر ضد الارهاب وإنجاز الاصلاح وبناء الحكم الرشيد، مختتما تغريدته بكل عام والشعب العراقي بألف خير.

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