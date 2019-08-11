2019/08/11 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاحد، القبض على متهم بالابتزاز الإلكتروني و بالجرم المشهود وسط العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، أن "مفارز قيادة شرطة بغداد/ فوج طوارئ بغداد الاول وبالاشتراك مع استخبارات الفوج و امن الافراد، تمكنت من القاء القبض على متهم بعد نصب كمين محكم للمتهم وسط بغداد".

واوضحت أن "المتهم ضُبط بحوزته، موبايل شخصي يحتوي على صور شخصية للمشتكية ويقوم بإبتزازها بمبلغ مالي"، مشيرة الى انه "جاري اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم بالابتزاز الإلكتروني و بالجرم المشهود وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم بالابتزاز الإلكتروني و بالجرم المشهود وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).