بالصورة.. انهيار سقف مدرجات ملعب في هولندا

2019/08/11 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / متابعة… أعلن موقع “اندبندنت” البريطاني، اليوم الأحد، عن انهيار جزئي لسقف ملعب فريق “ألكمار” الهولندي وذلك جراء الرياح القوية التي ضربت هولندا مؤخرا.وقال متحدث باسم النادي “لم يكن هناك أحد في الملعب وقت الانهيار، إدارة النادي وحملة الأسهم في طريقهم إلى النادي الآن، ما زلنا نبحث في السبب”.وتم افتتاح ملعب “آفاس” […]

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