2019/08/11 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المدير الإداري للفريق هاشم رضا في تصريح صحفي، انه" وصل بغداد المحترف المالي أبو بكر ديارا وسينخرط بتدريبات الفريق حال استئنافها بعد أن منح الفريق إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك".واضاف، ان" ديارا أول المحترفين الواصلين إلى بغداد، ومن المؤمل أن يلتحق بالفريق خلال الأيام المقبلة المحترف الأردني يزن الثلجي حيث تنتظر الفريق بطولات خارجية وداخلية والفريق بحاجة إلى الاستقرار المبكر".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول المالي أبو بكر ديارا للانضمام إلى فريق الشرطة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول المالي أبو بكر ديارا للانضمام إلى فريق الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).