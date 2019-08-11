2019/08/11 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الوكالة في خبر اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" شركة ايرانية منتجة للعقاقير النانوية تمكنت من تصدير منتجاتها الى مختلف الدول الاسيوية، وحاليا تمضي في المراحل القانونية من اجل التصدير لأوروبا".وصرحت المديرة العامة لهذه الشركة، مهناز قمي، انه" حاليا تم تصدير 3 الاف علبة (فيال) من العقار النانوي المضاد للسرطان "سینادوکسوزوم" الى سوريا وتمضي هذه الشركة في المراحل القانونية من اجل تسجيل وتصدير هذا العقار الى لبنان والعراق وارمينيا وافغانستان وتايلاند واسبانيا".واضافت، انه" حاليا يتم تطوير اربعة عقاقير للعلاج الكيمياوي وخمسة مكملات غذائية وثلاثة منتجات من نوع المرهم والجيل، ومن المتوقع ان تدخل اثنان منها حيز الانتاج حتى نهاية العام الجاري".وفي اشارة الى نمط مبيعات منتجات هذه الشركة في السوق الداخلية اوضحت، أن" العقاقير النانوية هذه لاقت اقبالاً من قبل الناس بعد كسب ثقتهم، حيث شهد نمط مبيعاتها في الداخل نموا بنسبة 200 في المئة.واشارت الى ان" النتائج الايجابية جراء استخدام هذه العقاقير واستراتيجية التسويق هي السبب في هذا النمو".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران تصدر العقار النانوي المضاد للسرطان الى بغداد ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران تصدر العقار النانوي المضاد للسرطان الى بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).