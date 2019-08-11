استعيني سيدتي بصابون زيت الزيتون لعناية ذهبية ببشرتكِ

2019/08/11 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغدس:

أطلق الإغريق اسم "السائل الذهبي" على زيت الزيتون الذي يتمتع بفوائد عديدة ويُستعمل لصناعة صابون يقول عنه الخبراء إنه الأفضل للعناية بالبشرة والحفاظ على شبابها.

وفوائد زيت الزيتون الصحيّة معروفة منذ عدّة قرون، فاستهلاكه اليومي يسمح بالوقاية من أمراض متعددة، أما فوائده التجميليّة فتجعل منه مكوّناً يُستعمل بكثافة في مستحضرات العناية بالبشرة والشعر.

ويحمي غنى زيت الزيتون بمضادات الأكسدة الجلد من مظاهر الشيخوخة المبكرة، كما أن الصابون المصنوع بشكل تقليدي من زيت الزيتون دون أن تدخل عليه أيّ ملونات أو عطور، أو مركّبات مُصنّعة مفيد لكلّ أنواع البشرات بما فيها البشرة الحسّاسة.

يُستخدم هذا الصابون لبشرة الوجه والجسم، وكذلك للشعر.



تعرّفوا على فوائده المتعددة في هذا المجال:

- فوائد صابون زيت الزيتون للبشرة:

يُعتبر هذا الصابون غسولاً مثالياً لبشرة الوجه، كونه يُساعد على تنظيفها وترطيبها وتغذيتها في الوقت نفسه.



وهو يتمتع بفعالية أيضاً في مجال إزالة كل أنواع الماكياج بما فيها ماكياج العينين المضاد للماء.

يساعد على تنقية البشرة دون التسبب بانسداد مسامها مما يؤمّن حمايتها من البثور وحبّ الشباب.

يعمل على تطهير جروح الجلد، كما يزيل البقع، والندبات، والتصبغات التي تُعكّر صفو البشرة.

يناسب جميع أنواع البشرات عاديّةً كانت، أم جافة، أم دهنيّة، أم مختلطة.



وهو غنيّ بالفيتامينات من فئة A وe التي تحارب الترهّل والتجاعيد.

يتمتع بمفعول مقشّر مما يساهم في إزالة الخلايا الميتة ويجعل البشرة أكثر إشراقاً.

يرطّب بشرة الجسم ويمدّها بالنعومة، كما يحميها من الجفاف والشيخوخة المبكرة نظراً لغناه بمضادات الأكسدة.

إن غنى صابون زيت الزيتون بالفينولات والحمض الزيتي يساهم في تعويض الزيوت التي تفتقدها البشرة ويحارب الجذيرات الحرة المسؤولة عن شيخوختها المبكرة.

يضمن صابون زيت الزيتون حماية البشرة من أي حساسية، ولذلك فهو يناسب بشرة الأطفال والبشرات الحسّاسة جداً.



وهو يمنح الجلد نعومة شديدة بفضل الأحماض الدهنيّة المتوفرة في زيت الزيتون.

- فوائد صابون زيت الزيتون للشعر:

يزيد صابون زيت الزيتون من كثافة الشعر بفضل غناه بمضادات الأكسدة وفيتاميني A وE، كما يحارب الجذيرات الحرّة التي تتسبب في تساقط الشعر.

يُعزّز صابون زيت الزيتون لمعان الشعر وحيويته بفضل تركيبته التي تغلّف الشعر وتحدّ من فقدانه للرطوبة، كما يُرطّب فروة الرأس ويحمي أطراف الشعر من التقصّف.

يُعالج صابون زيت الزيتون قشرة الشعر بسبب خصائصه المرطّبة ويقضي على الحكّة المرافقة لها بفضل خصائصه المطهّرة.



وهو يُقلل من ظهور الشيب بفضل مضادات الأكسدة التي تحارب مظاهر شيخوخة البشرة والشعر.

يعمل صابون زيت الزيتون على تقوية بصيلات الشعر ويمنحها التغذية التي تحتاجها لتعزيز نمو الشعر.

يناسب صابون زيت الزيتون مختلف أنواع الشعر عادياً كان أم دهنياً أم جافاً .

يُستخدم صابون زيت الزيتون على شعر رطب، ويُفرك عليه جيداً قبل شطفه بالماء.



كما يمكن تحضير محلول لغسل الشعر من هذا الصابون بحيث يُبرش الصابون ويُضاف إلى وعاء من الماء الساخن مع بضع نقاط من الزيوت الطبيعيّة.



وبعد أن يذوب يمكن استعماله كما يُستعمل الشامبو.

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