الناجون من السل أكثر عرضة للإصابة بتلف الرئة

2019/08/11 | 15:40

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بغداد:سومر نيوز

كشف دراسة أجريت على أكثر من ألفى مريض هندى أن الناجين من السل، خاصة أولئك الذين يعيشون في الهند، معرض...

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