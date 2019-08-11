“جمرة القيظ” والسحب “الكاتمة”.. العراق بانتظار 10 ظواهر جوية

2019/08/11 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



يشهد العراق، الأحد، طقساً صحواً حاراً في المناطق كافة في ظل درجات حرارة تتراوح بين 40 – 45 درجة...

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