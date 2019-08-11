رسالة من غرفة ملابس ريال مدريد لنيمار

2019/08/11 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وفقا لصحيفة آس الإسبانية فإن العلاقة بين النجم الدولي البرازيلي نيمار وبين نجوم غرفة خلع الملابس في صفوف ريال مدريد رائعة للغاية، وهو ما يجعل اللاعب يفكر بجدية في القدوم لملعب سانتياغو بيرنابيو في الصيف الحالي.

البرازيلي مارسيلو سبق له وأكد أنه يتمنى انضمام نيمار لصفوف ريال مدريد وأكد أنه يفضل اللاعب على ايدين هازارد من الناحية الفنية رغم كون البلجيكي رفيقه الجديد في النادي.

فينيسيوس جونيور هو الآخر يمتلك علاقة قوية مع نيمار كما هناك صداقة بين سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الحالي واللاعب البرازيلي الذي رحب بفكرة وصول نيمار للنادي الأبيض الإسباني.

نيمار أكد للمقربين منه أنه يعلم جيدا انه سوف يحظى باستقبال رائع في حال انضمامه لصفوف ريال مدريد في الصيف الحالي، وهو السبب الذي دفع اللاعب للترحيب بفكرة القدوم للنادي الأبيض الإسباني بدلا من العودة إلى ناديه السابق برشلونة، لاسيما وأن العلاقة أفضل بين ريال مدريد وإدارة النادي الباريسي.

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