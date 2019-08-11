2019/08/11 | 15:40

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بعثة الحج: عودة جميع الحجاج العراقيين سالمين من عرفات ومزدلفة إلى منى

تأریخ التحریر: : 2019/8/11 15:39

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