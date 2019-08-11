2019/08/11 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت أمانة بغداد عن اكمال جميع الاجراءات الخدمية الخاصة بطريق مطار بغداد تنفيذا لتوجيهات مكتب القائد العام للقوات المسلحة لفتحه امام حركة المرور.

وذكر بيان للامانة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "دائرة بلدية المطار والمنطقة الخضراء انجزت اعمال تأهيل الشارع وتنظيف ورفع الانقاض وجملة من الاعمال الزراعية بحسب توجيه مكتب القائد العام للقوات المسلحة بإعادة فتح طريق المطار الساعة السادسة من مساء اليوم للمواطنين المسافرين الحاملين لتذاكر السفر مرورا لصالة المطار بعد رفع سيطرة صقر واحد".يذكر أن اجراءات فتح مطار بغداد الدولي جاءت بعد توجيه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مختصة عبر الأمر الديواني المرقم 247 بمشاركة اعضاء من ممثلي عن سلطة الطيران المدني العراقي ومطار بغداد الدولي والجهات الاخرى المعنية.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. فتح طريق مطار بغداد مساء اليوم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. فتح طريق مطار بغداد مساء اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).