الدفاع المدني العراقي يصدر 14 توصية للعوائل المتواجدة بالأماكن الترفيهية

2019/08/11 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية الدفاع المدني العراقي 14 توصية للعوائل التي تتواجد في المناطق الترفيهية ومدن الألعاب، من بينها عدم التقرب أو العبث بالأجسام الغريبة والم...

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