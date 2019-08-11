مدينة الطب تعلن استمرارها بتقديم خدماتها الطبية والعلاجية خلال عطلة العيد

2019/08/11 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة مدينة الطب، اليوم الأحد، ، استمرارها بتقديم خدماتها الطبية والعلاجية في العيادات الاستشارية لكافة مستشفياتها ومراكزها خلال عطلة عيد الأضحى.

وأكد مدير عام مدينة

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