وزارة الخارجية الإيرانية: لسنا مهنمين بدعوات التفاوض الأمريكية

2019/08/11 | 15:45

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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها غير مهتمة بدعوات التفاوض الأمريكية، ما دامت العقوبات على اقتصاد البلاد وعلى قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد

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