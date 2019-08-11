نائب: نسب انجاز برنامج حكومة عبد المهدي فيه نوعا من التزييف العميق

2019/08/11 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراعتبر عضو مجلس النواب محمد اقبال الصيدلي، ان حكومة عادل عبد المهدي تمارس نوعا من التزييف بشأن نسب انجاز البرنامج الحكومي.

وقال الصيدلي في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم الاحد، ان "الحكومة تتجاوز صلاحياتها وتمارس نوع من التزييف العميق في النسب المعلنة لانجاز برنامجها الحكومي".

واشار البيان الى، ان "شعارات الاصلاح تتهاوى تحت ارجل جهات متنفذه في حكومة عبدالمهدي"، حسب قوله.



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