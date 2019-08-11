النفط توافق على طلب النائب الموسوي بمنح كربلاء اكثر من 2000 درجة وظيفية

2019/08/11 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ كربلاء المقدسة … كشف النائب عن كتلة بدر النيابية حامد الموسوي، اليوم الاحد، عن موافقة وزارة النفط على طلبه بمنح اكثر من 2000 درجة وظيفية خلال اجتماع عقد في محافظة كربلاء .وجاء في بيان للمكتب الاعلامي للنائب ، تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة منه ، انه ” بحضور النائب حامد الموسوي […]

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