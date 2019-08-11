مسؤول قطري: دور الإمارات في اليمن قذر وإرهابي

2019/08/11 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة… قال أحمد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، إن “دور الإمارات في اليمن قذر وارهابي” ومشابه لما حدث في مصر وليبيا.جاء حديث الرميحي، خلال تغريدة عبر حسابه في موقع “تويتر”، رد بها على حديث لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، حول زعمه وجود دور “مشرف وشجاع” لبلاده في اليمن.[…]

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