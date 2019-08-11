بالصور.. الملايين من داخل العراق وخارجه يحيون زيارة عرفه في كربلاء

2019/08/11 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيا ملايين المسلمين من داخل العراق وخارجه، زيارة عرفه في مرقد الامام الحسين وخيه ابي الفضل العباس (عليهما السلام) في كربلاء.ونقل مراسل وكالة نون الخبرية، ان ملايين المسلمين احيو منذ صباح اليوم الاحد، زيارة عرفه المخصوصة عند قبر الامام الحسين واخيه ابي الفضل العباس (عليهما السلام) في كربلاء.

والتقطت عدسة وكالة نون الخبرية، لقطات مختلفة من هذه الزيارة التي لا تزال مستمرة لحد اللحظة.

تصوير: احمد القريشي

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