2019/08/11 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائد شرطة البصرة الفريق الركن رشيد فليح عن تقسيم كورنيش شط العرب إلى قسمين أحداهما يخصص للعوائل وأخر للشباب.وقال فليح في حديث خاص للنعين نيوز , ” إن هذا الأمر جاء لأجل قضاء أوقات العيد بسلام وأمان للعوائل بعيداً عن بعض المضايقات , مبيناً أن الجانب الخاص بالعوائل سوف يتم منع دخول الشباب …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة البصرة تعلن فصل شط العرب إلى قسمين لضمان سلامة المواطنين النعيم نيوز.

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