ترامب يلمح لعلاقة كلينتون بموت الملياردير إبشتاين

2019/08/11 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد الرئيس، دونالد ترامب، أمس السبت، نشر تغريدة يتداولها مروجو نظرية المؤامرة، تفيد بأن للرئيس الأمريكي السابق، بيل كلينتون، علاقة بموت الملياردير جيفري إبشتاين في زنزانته.وجاء في التغريدة التي أعاد نشرها ترامب والتي سبق أن نشرها على “تويتر” الناشط والكوميدي المحافظ، تيرنس وليامز، “مات منتحرا (إبشتاين) في الوقت الذي كان يخضع فيه للمراقبة لمنعه

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