ترمب يعلن تلقيه رسالة اعتذار من نظيره الكوري الشمالي

2019/08/11 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن تلقيه إعتذارا من نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ اون، بشأن تجارب بلاده الصاروخية.

وأكد ترمب في تغريدة على تويتر، انه تسلم ما أطلق عليها رسالة اعتذار صغيرة، من الرئيس الكوري الشمالي، عن مواصلة بلاده تجاربها الصاروخية، مبينا ان “اون”، ابلغه بأن بيونغ يانغ ستوقف تلك التجارب، وتستأنف مباحثاتها مع واشنطن، عندما تنتهي التدريبات الأميركية المشتركة مع كوريا الجنوبية.

وأضاف ترمب، أنه سيكون سعيدا بلقاء “كيم جونغ اون” في وقت ليس ببعيد، لافتا الى ان كوريا الشمالية ستكون من دون الأسلحة النووية، واحدة من اكثر البلدان نجاحا، على حد تعبيره.

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