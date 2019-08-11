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الموصل تصدر 50% من أجود أنواع "القيمر" إلى إقليم كوردستان يومياً


الموصل تصدر 50% من أجود أنواع
2019/08/11 | 15:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يصنع من حليب الجاموس

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