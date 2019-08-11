2019/08/11 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، أنها باشرت بإجراءات إغلاق منفذ مندلي الحدودي ‘بطريقة مرنة’ تمكن التجار من سحب الإرساليات تدريجياً، مشيرةً إلى أن الإغلاق سيكون بشكل مؤقت لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير المنفذ.وقالت الهيئة، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، “تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء والخاص بإغلاق منفذ مندلي الحدودي باشرت الهيئة باتخاذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية: غلق منفذ مندلي سيكون مؤقتاً لحين تطويره) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية: غلق منفذ مندلي سيكون مؤقتاً لحين تطويره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).