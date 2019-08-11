الجيش السوري يوسع عملياته بعد التصعيد العسكري في إدلب

2019/08/11 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – سيطرت قوات النظام السوري الأحد على بلدة استراتيجية في شمال غرب سوريا، في أول تقدم ميداني لها داخل محافظة إدلب

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