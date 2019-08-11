توزيع 1250 قطعة ارض سكنية لذوي الشهداء والجرحى في كربلاء

2019/08/11 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت بلدية كربلاء المقدسة، اليوم الاحد، 1250 قطعة ارض سكنية لعوائل الشهداء والجرحى.وقالت المديرية في بيان، إن "القرعة قد جرت اليوم لتوزيع 1250 قطعة ارض لعوائل الشهداء شملت ذوي شهداء النظام البائد، وذوي شهداء الحشد الشعبي وجرحاهم، وذوي شهداء الشرطة وجرحاهم، وذوي شهداء وزارة الدفاع وجرحاهم".

وأضافت، أن "مديرية البلدية افرزت الارض بتصميمين الاول بجانب مجمع الدرة السكني والاخر مجاور لحي الاسكان العسكري".

وأشارت الى، ان "مساحة القطع السكنية تتراوح ما بين 200 – 250 مترا مربعا".



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