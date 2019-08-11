الشيخ سلام الربيعي يلتقي مدرسي مدرسة جينبو في بوركينا فاسو

2019/08/11 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى ممثل المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله ، في بوركينا فاسو الشيخ سلام الربيعي مجموعة من مدرسي مدرسة جينبو وهي أول مدرسة تابعة لمذهب اهل البيت “عليهم السلام” في محافظة بوبو ديولا سو والتي أسسها المرحوم الشيخ محمد كيموغوبا جينبو رئيس جمعيات أهل البيت “عليهم السلام” هناك ، وتحدث الشيخ طاهر كوليبالي أحد …

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