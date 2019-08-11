مسجد نَمِرة.. هنا خطب الرسول الأكرم في حجة الوداع

2019/08/11 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمآذنه الشاهقة وقبابه الكبيرة، يقف مسجد نَمِرة في مشعر عرفة منتصبا أمام ضيوف الرحمن عندما يصعدون جبل الرحمة، شاهدا على خطبة النبي

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