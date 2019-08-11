المكون التركماني: سانت ليغو الجديد سيبتلع كركوك وسنؤجل الانتخابات

2019/08/11 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب السابق عن المكون التركماني جاسم البياتي، الأحد، أن قانون سانت ليغو 1.9 مخاطرة كبيرة لمصير المكون التركماني وسيبتلع محافظة كركوك، فيما بين أن المكون سيعمل على تأجيل الانتخابات إلى حين إكمال تدقيق سجل الناخبين.وقال البياتي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “قانون سانت ليغو 1،9 وتدقيق سجل الناخبين في كانون […]

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