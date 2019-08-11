بالصور.. احتراق عجلتين بحادث مروري بين البصرة وذي قار

2019/08/11 | 16:59

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بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر امني، الأحد، بوقوع حادث سير بين محافظتي البصرة وذي قار أسفر عن احتراق حافلة واصابة سائقها فضلا عن احتراق سيارة نوع بيك اب واصابة سائقها ايضا.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "عجلة نوع بيك اب نيسان اصطدمت بحافلة نوع كوستر، على الطريق الدولي السريع بين محافظتي البصرة وذي قار، الامر الذي أدى الى احتراق العجلتين"، لافتا الى "اصابة سائقي العجلتين بجروح وحروق وقد تم نقلهم لأحدى مستشفيات ذي قار".

ونوه الى ان "الحافلة كان بداخلها السائق فقط وليس على متنها ركاب، وكانت قادمة من محافظة النجف باتجاه البصرة".

بغداد اليوم _ متابعة

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وقالت الهيأة في إحصائية خاصة عن أداء ش

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وقال المكتب الإعلامي للعيداني في بيان، إن الأخير "

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