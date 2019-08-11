افتتاح طريق مطار بغداد مساء اليوم

2019/08/11 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملت أمانة بغداد، جميع الاجراءات الخدمية الخاصة بطريق مطار بغداد تنفيذا لتوجيهات مكتب القائد العام للقوات المسلحة لفتحه امام حركة المرور.وذكرت الامانة في بيان” ان دائرة بلدية المطار والمنطقة الخضراء انجزت اعمال تأهيل الشارع وتنظيف ورفع الانقاض وجملة من الاعمال الزراعية بحسب توجيه مكتب القائد العام للقوات المسلحة بإعادة فتح طريق المطار الساعة السادسة […]

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