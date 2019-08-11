البصرة توقع عقداً لاستقدام أطباء من 3 دول أوربية

2019/08/11 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ البصرة … أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، اليوم الأحد، عن توقيعها عقداً مع فريق طبي لاستقدام أطباء من ألمانيا وروسيا والنمسا لإجراء مختلف العمليات الجراحية في المحافظة ، إلى جانب تدريب الأطباء على إجراء العمليات المعقدة المتعلقة بتهشم العظام والعمليات الأخرى.وقال المحافظ اسعد العيداني في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه […]

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