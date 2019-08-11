2019/08/11 | 17:02

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العيداني يوقع عقداً لاستقدام أطباء اجانب لإجراء هذا النوع من العمليات في البصرة

وقع محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني عقداً مع فريق طبي

لاستقدام أطباء من ألمانيا وروسيا والنمسا لغرض القيام بمختلف

العمليات الجراحية في محافظة البصرة ، فضلاً عن تدريب الاطباء على

اجراء العمليات المعقدة المتعلقة بتهشم العظام والعمليات الاخرى .وقال العيداني في بيان صحفي" ان الاطباء مشهور,ن باجراء العمليات في

مختلف دول العالم وسيكون لهم دور باجراء العمليات المتعلقة بتهشم

العظام والعمليات الاخرى ، لافتاً الى الفترة المقبلة ستشهد وصول وفد

الاطباء للبصرة للقيام باجراء العمليات للكثير من المرضى".من جانبه "اوضح النائب الاداري لمحافظ البصرة ضرغام الاجودي ان الفريق

الطبي يتكون من (6) أطباء من ألمانيا وروسيا والنمسا وهم محترفون

دولياً في اجراء العمليات في اكثر من (14) دولة أوربية وشرق اوسطية ،

مشيراً الى ان هذا الفريق الطبي سيباشر أعماله مطلع الشهر المقبل

لإجراء عمليات تهشم العظام وتبديل المفاصل المعقدة .وذكر الاجودي ان العمليات ستجرى في صالة عمليات الكسور الموجودة في

مستشفى البصرة التعليمي ومن المقرر ان تجرى (120) عملية معقدة خلال

هذا العام للكثير من المرضى ، لافتاً الى ان هذا الامر سيغني موضوع

ارسال المرضى خارج العراق لإجراء العمليات المعقدة وسيوفر خبرات

وامكانيات إضافية ، مبيناً ان الوفد الطبي سيجلب معه معدات طبية

متطورة .

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