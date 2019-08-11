خيانة المنتج المحلي

2019/08/11 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.باسل عباس خضير… منذ عقود والمنتجين المحليين يطالبون بحماية المنتج المحلي ، وهذه الدعوات لم توجه بالشكل الصحيح لذلك تحولت إلى شعارات والشعارات ليس بالضرورة ان ترى التطبيق ، ولتبسيط الفكرة فان المنتجين المحليين الذين يتضررون من سياسات الاستيراد لم يوجهوا دعوتهم المباشرة إلى المسؤول عن منح تسهيلات الاستيراد ، فالتجار يستوردون […]

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