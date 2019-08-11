2019/08/11 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC تبارى النجمان كريستيانو رونالدو ونيمار، في حلبة ملاكمة، وذلك في أحدث إعلان يجمع النجمين في البرتغال.وجمع إعلان لشركة “ميو” البرتغالية للاتصالات، النجم البرتغالي بنظيره البرازيلي، في نزال ملاكمة “غريب”، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.وظهر رونالدو في نزال ملاكمة “غير متكافئ” مع نيمار، ولكن النزال تحول إلى فقرة كوميدية، حيث […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعلان يجمع نيمار ورونالدو في نزال ملاكمة المركز الخبري الوطني.

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