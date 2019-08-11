البصرة توقع عقدا لاستقدام أطباء من المانيا والنمسا وروسيا

2019/08/11 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… وقعت محافظة البصرة، الأحد، على عقد مع فريق طبي اجنبي، لاستقدام اطباء من المانيا، روسيا، والنمسا، الى المحافظة.وقالت المحافظة، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني وقع عقداً مع فريق طبي لاستقدام أطباء من ألمانيا وروسيا والنمسا لغرض القيام بمختلف العمليات الجراحية في محافظة البصرة […]

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