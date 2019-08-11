وزير الدفاع يزور الجرحى الأشقاء الستة ويوجه بتلبية احتياجاتهم

2019/08/11 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الأحد، بتلبية جميع احتياجات الجرحى "الأشقاء الستة" الذين شاركوا في المعارك ضد الإرهاب ضمن صفوف الجيش العراقي، وانجاز معاملاتهم لضمان حقوقهم تقديرا لبطولاتهم وتضحياتهم من أجل العراق وجيشه الباسل.

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