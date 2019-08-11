2019/08/11 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC اعتبر المدرب إرنستو فالفيردي أن مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة، في المباراة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإسباني، الأسبوع المقبل، تبدو “صعبة”، وذلك على خلفية إصابة تعرض لها مؤخرا.وغاب قائد الفريق ميسي لإصابة في الساق، عن جولة بطل إسبانيا في الولايات المتحدة تحضيرا للموسم الجديد، حقق خلالها […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص فالفيريدي يعلن الخبر السيء..مشاركة ميسي “مستبعدة” المركز الخبري الوطني.

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