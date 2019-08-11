كهرباء البصرة : استمرار العمل بخط قرنة_مدينة

2019/08/11 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس لجنة الكهرباء في مجلس محافظة البصرة ، مجيب الحساني ، استمرار العمل بمد خط 132 ك.ف قرنة – مدينة. وأضاف الحساني للنعيم نيوز ، ما بما يتعلق بمرور الخط عبر حوض نهر العز فإنه يجري التنسيق مع دائرتي الموارد المائية في قضائي القرنة والمدينة لإيجاد الطرق الناجعة لتمرير الخط .

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