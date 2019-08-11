القبض على متهم بالابتزاز الإلكتروني وبالجرم المشهود وسط بغداد

2019/08/11 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت القيادة في بيان تلقى، موقع الغدير، نسخة منه، أن "مفارز قيادة شرطة بغداد/ فوج طوارئ بغداد الاول وبالاشتراك مع استخبارات الفوج وأمن الأفراد، تمكنت من القاء القبض على متهم بعد نصب كمين محكم للمتهم وسط بغداد".وأوضحت، أن "المتهم ضُبط بحوزته، موبايل شخصي يحتوي على صور شخصية للمشتكية ويقوم بابتزازها بمبلغ مالي"، مشيرة الى أنه "جارٍ اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

انتهى.ص.هـ.ح.

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