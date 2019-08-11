أمانة بغداد تعلن عن افتتاح طريق مطار بغداد الدولي عصر اليوم

2019/08/11 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الامانة في بيان تلقى، موقع الغدير، نسخة منه، إن "دائرة بلدية المطار والمنطقة الخضراء أنجزت أعمال تأهيل طريق المطار وتنظيف ورفع الانقاض وجملة من الأعمال الزراعية".وأضاف البيان، أن هذا الأمر يأتي "بحسب توجيه مكتب القائد العام للقوات المسلحة بإعادة فتح طريق المطار الساعة السادسة من عصر اليوم للمواطنين المسافرين الحاملين لتذاكر السفر مرورًا لصالة المطار بعد رفع سيطرة صقر واحد".وأعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس السبت، عن اكتمال المرحلة الاولى من رفع الكتل الكونكريتية من شارع مطار بغداد، مؤكداً افتتاحه اليوم.

انتهى.ص.هـ.ح.

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