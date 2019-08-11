وزير الداخلية يصل لمحافظة ذي قار

2019/08/11 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:وصل وزير الداخلية ياسين الياسري، عصر اليوم الاحد، الى محافظة ذي قار في زيارة رسمية.

وذكر مراسل "الغد برس"، أن " الياسري وصل لمحافظة ذي قار على رأس وفد أمني وزاري رفيع المستوى قادما من مدينة الموصل".وتابع، أن الياسري سيعقد مؤتمرا صحفيا بمبنى قيادة الشرطة بعد لقاء سيجمعه بضباط الوزارة في المحافظة، ثم يتجه إلى مجلس المحافظة للقاء الحكومة المحلية هناك ".

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