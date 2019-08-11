الشباب النيابية تدعو كربلاء والبصرة الى جعل بطولة غرب اسيا مفتاحاً لعودة البطولات على ارضنا

2019/08/11 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دعا رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية عباس عليوي كربلاء والبصرة الى جعل بطولة غرب اسيا مفتاحاً لعودة البطولات على ارضنا.

واكد عليوي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" مايرد من اخبار عن الوفد المرسل من الاتحاد الدولي الفيفا لتقييم الوضع الأمني في اربيل تبشر بخير بعد أن أعرب الوفد عن ارتياحه للاجواء التي سادت مباريات المجموعة الثانية التي حضر الوفد جانب منها والتي أقيمت في ملعب فرانسوا حريري".واضاف" في الوقت الذي نشكر فيه الاخوة في أقليم كردستان على جهودهم المبذولة والقائمين والمشرفين على بطولة غرب اسيا نتمنى على الحكومة الاتحادية والمحلية في كربلاء والبصرة و جماهيرنا الرياضية ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى الاعلاميين استثمار هذا النجاح خلال حضور الوفد الزائر الى كربلاء و البصرة بان نجعل من بطولة غرب اسيا التي اوشكت على نهايتها مفتاحاً لخلق أفاق جديدة مع الأتحادات القارية والدولية".وتابع عليوي" كما نتمنى ان نقدم صورة ناصعة عن بلدنا وحضارته التي تمتد لألاف السنين وعن شعبنا الذي عودنا دائما وفي كل المناسبات ان يكون مثال وقدوة حسنة وان نبادر الى تشكيل لجان تتطوعية تعمل جنبا الى جنب مع اللجنة المشرفة على البطولة وترفدها بأفكار واعمال تساعد على نجاح نهائي البطولة".وطالب الروابط الرياضية من نجوم وقادة رياضية" بألسعي بما تراه مناسباً لنجاح هذه المهمة التي سيترتب على نجاحها رفع الحظر عن ملاعبنا وعودة المباريات والبطولات على ارضنا وبين جماهيرنا".انتهى

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