2019/08/11 | 17:13

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الأخبار المحلية

الأحد 11 أغسطس 2019 | 05:06 مساءً | عدد القراءات : 11

طوزخورماتو..



مصرع واصابة 10 اشخاص بحادث سير

بغداد/..



افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بمصرع واصابة 10 اشخاص في مدينة طوزخورماتو، التابعة لمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في تصريحات صحفية ان حادث سير حصل في قضاء طوزخورماتو، اليوم الاحد، اسفر عن مصرع 4 اشخاص، فضلا عن اصابة 6 اخرين بجروح.

واضاف المصدر ان السلطات الامنية نقلت الجثث الى دائرة الطب العدلي، والجرحى الى المستشفى لتلقي العلاج.

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