المكون التركماني: سانت ليغو الجديد سيبتلع كركوك وسنؤجل الانتخابات

2019/08/11 | 17:16

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بغداد :سومر نيوز

أكد النائب السابق عن المكون التركماني جاسم البياتي، الأحد، أن قانون سانت ليغو 1.9 مخاطرة كبيرة لمصير ا...

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