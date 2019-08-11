“المعدان” في الجنوب و”الآشوريون” شمالاً.. هذا ما تعرض له سكان العراق

2019/08/11 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



تناقصت أعدادهم جنوباً وشمالاً وطالهم الاضطهاد ثم ما جره الغزو الأميركي على العراق من عنف، حتى باتوا ي...

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