تأهيل مجمع ماء الحبانية بالانبار بكلفة مليار و 200 مليون دينار 

2019/08/11 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار… أعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، الاحد، اعادة تأهيل مجمع ماء الحبانية شرقي مدينة الرمادي لتغذية الاحياء السكنية بالماء الصالح للشرب.وقال الدليمي لـ/ المعلومة /، إن “الدوائر الخدمية وبدعم من حكومة الانبار المحلية اعادت تأهيل مجمع ماء الحبانية شرقي مدينة الرمادي، والذي تضرر بشكل كبيرة نتيجة قيام عناصر […]

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