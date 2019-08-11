مالية الحشد الشعبي تصل منازل الجرحى لتوطين رواتبهم

2019/08/11 | 17:18

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العهد نيوز – بغداد

أوعز مدير مالية الحشد الشعبي حسين اسماعيل، بتشكيل لجان مستعجلة لتوطين رواتب جرحى الحشد الشعبي في منازلهم او المستشفيات التي يرقدون فيها

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