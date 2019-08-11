اطباء من المانيا وروسيا والنماسا في البصرة لهذا السبب

2019/08/11 | 17:18

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العهد نيوز – البصرة

وقع محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني عقداً مع فريق طبي لاستقدام أطباء من ألمانيا وروسيا والنمسا لغرض القيام بمختلف

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